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Когда ждать новую волну COVID-19 в Украине: прогноз от Минздрава

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 октября, 13:51
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Сейчас в стране разрабатывают несколько прогнозов развития пандемии
В Украине ожидается скачок заболеваемости коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ожидается скачок заболеваемости коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В ноябре в Украине ожидается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране разрабатывают множество прогнозов развития пандемии.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию Фокус.

Когда ожидать скачок заболеваемости COVID-19 в Украине

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По словам Кузина, все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения.

Возможные сценарии развития пандемии

ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный. По словам главного санитарного врача, сейчас Украина движется по умеренному сценарию, но "ситуация может быстро меняться".

Игорь Кузин рассказал о скачке коронавируса в ноябре. Фото: коллаж "Сегодня"
Игорь Кузин рассказал о скачке коронавируса в ноябре. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день

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В Украине по состоянию на 4 октября выявили 4821 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 460 010 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 жителей Украины (всего – 56 889). Вылечить удалось 2 264 523 инфицированных (1116 – за последние сутки).

Симптомы коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести и им не требуется госпитализация.

Часто наблюдаются следующие симптомы:

  • повышенная температура;
  • кашель;
  • утомляемость;
  • потеря обоняния и вкусовых ощущений.
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У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

  • боль в горле;
  • головная боль;
  • различные другие болевые ощущения;
  • диарея;
  • сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;
  • покраснение или раздражение глаз.

  • Симптомы тяжелой формы заболевания:

  • одышка;
  • нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;
  • боль в грудной клетке.

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