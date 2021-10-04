Когда ждать новую волну COVID-19 в Украине: прогноз от Минздрава

Сейчас в стране разрабатывают несколько прогнозов развития пандемии

В Украине ожидается скачок заболеваемости коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В ноябре в Украине ожидается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране разрабатывают множество прогнозов развития пандемии.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию Фокус.

Когда ожидать скачок заболеваемости COVID-19 в Украине

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По словам Кузина, все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения.

Возможные сценарии развития пандемии

ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный. По словам главного санитарного врача, сейчас Украина движется по умеренному сценарию, но "ситуация может быстро меняться".

Игорь Кузин рассказал о скачке коронавируса в ноябре. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день

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В Украине по состоянию на 4 октября выявили 4821 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 460 010 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 жителей Украины (всего – 56 889). Вылечить удалось 2 264 523 инфицированных (1116 – за последние сутки).

Симптомы коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести и им не требуется госпитализация.

Часто наблюдаются следующие симптомы:

повышенная температура;

кашель;

утомляемость;

потеря обоняния и вкусовых ощущений.

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У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

боль в горле;

головная боль;

различные другие болевые ощущения;

диарея;

сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;

покраснение или раздражение глаз.

Симптомы тяжелой формы заболевания:

одышка;

нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;

боль в грудной клетке.

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