Когда ждать новую волну COVID-19 в Украине: прогноз от Минздрава

В ноябре в Украине ожидается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране разрабатывают множество прогнозов развития пандемии.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию Фокус.
Когда ожидать скачок заболеваемости COVID-19 в Украине
По словам Кузина, все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения.
Возможные сценарии развития пандемии
ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный. По словам главного санитарного врача, сейчас Украина движется по умеренному сценарию, но "ситуация может быстро меняться".
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день
В Украине по состоянию на 4 октября выявили 4821 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 460 010 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 жителей Украины (всего – 56 889). Вылечить удалось 2 264 523 инфицированных (1116 – за последние сутки).
Симптомы коронавируса
По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести и им не требуется госпитализация.
Часто наблюдаются следующие симптомы:
- повышенная температура;
- кашель;
- утомляемость;
- потеря обоняния и вкусовых ощущений.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:
- боль в горле;
- головная боль;
- различные другие болевые ощущения;
- диарея;
- сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;
- покраснение или раздражение глаз.
Симптомы тяжелой формы заболевания:
- одышка;
- нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;
- боль в грудной клетке.
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