Когда ждать украинскую вакцину от коронавируса: Степанов очертил сроки

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинскую вакцину от коронавируса можно ожидать примерно через год. Сейчас кандидата в вакцины готовят к клиническим испытаниям. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, исследования по созданию украинского прототипа вакцины длились шесть месяцев, начиная с апреля. Он отметил, что проведение всех доклинических исследований на животных – это длительный процесс. Министр уточнил, что украинские ученые использовали лаборатории в Турции и США.

"Они получили стойкий результат по выработке антител организмами животных. Более того, этот кандидат на вакцину показал полную нейтрализацию вируса уже на живых клетках человека", – сказал Степанов.

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Глава Минздрава отмечает, что нужно еще пройти большой путь, чтобы препарат уже полноценно стал вакциной.

"Для этого нужно пройти три фазы уже клинических испытаний. Сейчас в Украине подбирается соответствующее производство, где это может быть сделано. Если наши ожидания сбудутся, то мы сможем – это длительный процесс, я думаю, где-то год – мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", – подчеркнул министр.

Напомним, один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

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В то же время Максим Степанов ранее рассказывал, сколько будет стоить разработка украинской вакцины от коронавируса. По его словам, все затраты профинансирует государство.

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