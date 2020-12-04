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Если локдаун в январе: когда стартуют зимние каникулы и сколько будут длиться

4 декабря, 17:32

Виталий Андроник Виталий Андроник

В Минобразования рассказали, в каких случаях каникулы в школах продлят

Локдаун в Украине могут ввести в январе на три недели. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что предлагает правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января.

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Конкретные меры пообещали озвучить в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.

Продлят ли зимние каникулы для школьников, разбирался "Сегодня"

Когда начнутся зимние каникулы?

Зимние каникулы будут с 25 января по 10 января. Это даты каникул, которые рекомендует Министерство образования и науки.

Это окончательные даты?

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Эти даты – рекомендация. Школы самостоятельно могут определять даты каникул, согласовывая с местными управлениями образования. Поэтому в разных школах и в разных городах каникулы могут отличаться по датам.

Например, в Ровно решили компенсировать длинные осенние каникулы, и зимние каникулы начнутся 31 декабря. А вот в Ивано-Франковске – с 25 декабря.

По закону, продолжительность каникул, не считая летних, не должна быть меньше 30 календарных дней в год.

Говорят, будут дополнительные каникулы в феврале?

Такая информация действительно была в СМИ, якобы каникулы могут быть с 28 декабря по 10 января и дополнительно с 15 по 21 февраля. Министерство образования уже заявило, что это недостоверная информация.

Но, если введут жесткий карантин, тогда каникулы продлят?

Похоже, что нет. "Сегодня" отправил запрос в Министерство образования и получил такой ответ:

Структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленного соответствующим учебным планом, и с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное.

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Но в Минобразования добавили, что школы также должны соблюдать ограничения, которые вводятся из-за COVID-19.

То есть, выполнять постановления Кабмина, решения Госкомиссии по по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Но могут ввести дистанционное обучение?

Это вполне возможно. Однако по всей Украине ситуация разная. Окончательное решение о том, стоит ли переводить школу на дистанционное обучение, в большинстве случаев принимают непосредственно руководители учреждений. Но есть норма, по которой школа или детский сад обязательно закрывается и переходит на дистанционку.

Если на самоизоляции из-за контакта с больным на COVID-19 находится более половины учеников и персонала учебного заведения, то все переводятся на дистанционное обучение. Это указано в постановлении Кабмина №1100 от 11 ноября 2020 года. При этом положение об ограничении учебных групп до 20 человек не касается школ и детсадов.

Когда будет известно, продлят ли каникулы?

По поводу локдауна правительство держит интригу. Чиновники заявляют разные даты и опровергают друг друга. Официального документа с датами жесткого карантина пока нет. Но во время последнего брифинга Степанов отметил, что жесткий карантин будут предлагать ввести в январе на три недели. В след за ним премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что до конца года локдаун вводить не будут. А список конкретных мер озвучат в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.

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Ранее Денис Шмыгаль заявил, что о введении жесткого локдауна украинцам сообщат минимум за семь дней до его начала.

Напомним, 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Сам Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали.

А премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев. Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим "оранжевой зоны".

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школа каникулы карантин министерство образования Министр здравоохранения локдаун

Источник: Сегодня

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