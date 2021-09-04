Кого надо, того и запишут в "реестр олигархов". Соколова объяснила, что не так с законом

Журналистка считает, что в документе нет даже четкого определения понятия "олигарх"

По словам Янины Соколовой, в законопроекте и намека на борьбу с коррупцией нет. Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Журналистка Янина Соколова заявила, что так называемый Закон об олигархах, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, является ширмой, за которой ни намека на борьбу с коррупцией нет.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Начнем с определения "олигарх". Оно рендомное и не определенное четкими нормами. Подписывать или наоборот, вычеркнуть из списка можно чуть ли не каждый, кто имеет бизнес с оборотом крупных сумм. Второе. Законопроект предусматривает предоставление СНБО полномочий своими решениями признавать лицо "олигархом", в результате чего к нему применяются ограничения прав и свобод. Ни СНБО, ни президент (решение СНБО вводятся в действие его указами) не наделены таким конституционным правом. Нарушены статьи 106 и 107 Конституции Украины. Соответственно, сотни судов и утопия в правосудии. Третье. Несмотря на слишком широкие и нечеткие критерии признания лица олигархом, неоправданную широту дискреционных полномочий СНБО, законопроект №5599 безусловно будет служить инструментом давления на лиц, в отношении которых рассматривается вопрос о признании олигархом. Очень удобная модель управления СМИ, которые, напомню, общей массой являются частной собственностью самых зажиточных украинских бизнесменов и олигархов", – объяснила, что не так с законопроектом журналистка.

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По мнению Соколовой, закон приведет или к перераспределению собственности в целых отраслях экономики и медиа, или к установлению абсолютной зависимости крупного бизнеса от капризов власти.

"Ведь законопроект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения соответствующей процедуры. Кого считать необходимым, того и запишут в "реестр олигархов". Кто будет более конструктивным – останется просто бизнесменом", – пояснила она.

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Как подчеркнула журналистка, показательно это проявится в медийном пространстве – "более конструктивными к власти станут не только владельцы СМИ, но и сами СМИ".

Соколова выразила надежду, что депутаты услышат независимых экспертов и направят этот законопроект в Венецианскую комиссию Совета Европы.

Кого могут признать олигархом

Олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал закон об олигархах.

Также напомним, эксперты и политики обсудили заявление Денисовой о деолигархизации.