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Кого в Украине будут вакцинировать китайской вакциной CoronaVac

13 апреля, 10:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эффективность китайского препарата после двух доз – 83,5%, но захотят ли украинцы прививку

В Украине начали вакцинировать людей препаратом CoronaVac. В первую очередь прививки получат старшее поколение и соцработники. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Кто получит прививку:

  • маломобильные группы населения;
  • люди, которые присматривают за ними, – соцработники;
  • работники сферы образование (учителя), которые будут задействованы во внешнем независимом оценивании;
  • спортсмены олимпийцы и паралимпийцы, которые готовятся к проведения Олимпиады в Токио;
  • полицейские;
  • военные;
  • работники критической инфраструктуры.

Как сообщали новости "Сегодня", Всемирная организации здравоохранения одобрила применение китайской вакцины лишь в экстремальных случаях, но ее уже используют в 28 странах. Читайте подробней, что известно о препарате CoronaVac.

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Также мы писали, что после двух доз эффективность этой вакцины – 83,5%. Кроме того, у CoronaVac есть противопоказания и побочные эффекты.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Максим Степанов CoronaVac

Источник: Сегодня

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