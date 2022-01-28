Количество больных бьет рекорды, а прогнозы неутешительны: что происходит с COVID-19 в Украине

В стране за сутки более 34 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом в сутки / Коллаж "Сегодня"

В Украине фиксируют новые рекорды по количеству больных в сутки, однако врачи утверждают, что это еще не предел. Медики предупреждают о новом скачке COVID-19. В стране снова появилась красная зона карантина из-за высокой заболеваемости, а учебные заведения перешли на "дистанционку".

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, какова ситуация с COVID-19 в Украине.

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Статистика

В Украине за сутки 27 января обнаружили 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на две тысячи больше, чем сутками ранее. Среди заболевших 5341 детей и 808 медработников.

За прошлые сутки госпитализировали 3342 человека, зафиксировано 144 летальных исходов, а выздоровели 6142 человек.

Карантинные зоны в Украине

С 24 января в стране снова появилась красная зона карантина из-за высокой заболеваемости на COVID-19. Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:

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Ровенская;

Ивано-Франковская.

В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Львовская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Черновицкая.

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

Больных будет еще больше?

В Украине вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Эти показатели возможны уже в ближайшие недели.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было во время предыдущей волны заболеваемости — осенью. По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона".

Омикрон может быть последним COVID-штаммом?

Медики наконец-то заговорили о конце пандемии. Якобы "Омикрон" может стать последним штаммом, который повлечет за собой такую волну заболеваемости.

Но "Омикрон" все же не "Дельта"-штамм, говорят врачи, осложнения случаются реже и в основном у людей с сопутствующими болезнями или невакцинированных.

Врачи из Южно-Африканской Республики, где впервые зафиксировали штамм "Омикрон" и пик заболеваемости пережили в декабре, сделали громкое заявление: этот штамм может быть последним, и пандемии придет конец.

Украинские вирусологи тоже говорят: коронавирус из-за естественных мутаций и вакцинации теряет свою убийственную силу, "Омикрон" вытеснит "Дельту", предыдущие штаммы не вернутся, а новые будут уже не так опасны.

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