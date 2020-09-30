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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

30 сентября, 09:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время количество больных колеблется между 3-4 тысячами

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

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Как известно, по состоянию на утро 29 сентября в Украине подтвердили 3627 новых случаев заражения коронавирусом (204 932 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 49 украинцев (4065 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 1797 человек (90 250 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Так, в Украине с 28 сентября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

А тем временем заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказывает, что у больных COVID-19 появились новые симптомы. По ее словам, с начала эпидемии каждые пару месяцев менялась клиническая картина у пациентов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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