Количество больных COVID-19 стремительно растет: онлайн-брифинг Минздрава

За прошедшие сутки в Украине снова зафиксировали рекордное количество больных

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 20 ноября в Украине подтвердили 14 575 новых случаев заражения коронавирусом (598 085 с начала эпидемии). За четверг умерли 229 украинцев (10 598 с начала эпидемии), а выздоровели 7845 человек (274 324 с начала эпидемии).

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

В тренде Карантин выходного дня: в храмы могут вернуть ограничения на число людей

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Впереди нас ждет очередной локдаун выходного дня. Как под карантин подстраиваются бутики, салоны красоты и рестораны.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама