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Количество клиентов Moneyveo превысило 1 020 000 человек

5 марта, 13:45

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Рост популярности Moneyveo связан с расширением ее возможностей, новинками и привлекательными акциями

В конце февраля 2021 года количество украинцев, воспользовавшихся услугами финтех-компании Moneyveo, превысило 1 020 000 человек. Для сравнения – эта цифра почти в три раза больше населения островного государства Исландия, расположенного на западе Северной Европы. Постоянно растущая популярность Moneyveo связана с активным расширением ее возможностей, выходом технических новинок и, конечно, с привлекательными акциями для клиентов.

Так, до 31 марта в компании действует акционное предложение для новых клиентов, которое позволяет им брать кредиты Comfort по весьма выгодным условиям.

В чем суть акции

Оформив кредит в компании Moneyveo, каждый новый клиент получает льготный период пользования – 42 дня, в течение которого проценты не начисляются. По истечении указанного периода дисконтная ставка составит всего 0,65% от суммы остатка кредита.

А до 10 марта включительно те, кто оформит кредит Comfort на странице акции maldives.moneyveo.com.ua, – еще и автоматически станут участниками розыгрыша путешествия на Мальдивы. Определение победителя суперприза пройдет рандомно с 15 по 17 марта, а результаты розыгрыша будут объявлены на сайте акции и на YouTube-канале Moneyveo.

Преимущества кредитной программы Comfort

Comfort предполагает долгосрочное кредитование: максимальный срок – 126 дней, максимальная сумма – 30 000 грн. Продукт отличается от Smart-кредита, который выдается на месячный срок и меньшую сумму (до 22 000 грн), главным образом, возможностью длительного периода погашения.

Для клиентов выгоды кредитного продукта Comfort состоят в следующем:

  • Отсутствие звонков и поручительства – в сервисе не спрашивают контактов родственников в случае возможных проблем с возвратом долга, не привлекают и поручителей в качестве обеспечения кредита.
  • Большая сумма – до 30 000 грн. Такая сумма позволяет стать, к примеру, счастливым обладателем новенького iPhone 12 Mini на 64 гигабайта.
  • Длительный срок погашения, когда пользователь оплачивает кредит одинаковыми платежами в течение всего срока кредитования, но во время акционного предложения он может вернуть долг без процентов на протяжении 42 дней.
  • Высокая скорость оформления без бумажной волокиты – как и в случае с кредитом Smart, весь процесс оформления, включительно с подачей анкеты и принятием решения по заявке системой, составляет всего 8 минут. Для получения кредитных средств компания требует лишь паспорт и ИНН клиента, но в редких случаях может попросить дополнительные документы.

Уход от формальностей и громоздкости в создании кредитных продуктов еще раз говорит о том, что компания придерживается customer-centric стратегии и предлагает простые, интуитивно понятные решения клиентам.

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