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Количество летальных исходов растет – Минздрав опубликовал данные по COVID-19

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
21 августа, 08:41
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Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Киеве
Число заболевших коронавирусом растет. Коллаж "Сегодня"
Число заболевших коронавирусом растет. Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки 20 августа число заболевших коронавирусом в Украине заметно выросло: зафиксировано 1732 новых случаев против 1600 за предыдущие 24 часа. Также увеличилось и количество смертей: 19 августа скончались 26 человек, 20-го – уже 38.

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Подтверждены случаи коронавирусной болезни COVID-19 у 104 детей и 32 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Подробная статистика

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Киеве – 232 человека. Далее Харьковская область – 156 заболевших, Днепропетровская – 148, Одесская – 127, Запорожская – 119.

По данным МОЗ:

  • госпитализированы – 616 человек;
  • летальных случаев – 38;
  • выздоровели – 763 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 27444 лица,
  • методом ИФА – 8462 лица,
  • экспресс-тестами – 20019 человек.
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За все время пандемии в Украине заболело 2 273 558 человек, выздоровели 2 200 763. За этот период зарегистрировано 53 432 летальных случаев. ПЦР-тестированием воспользовались 11 800 769 человек.

Напомним, новая волна эпидемии коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре. Из-за штамма "Дельта" вспышка заболеваемости может произойти и раньше.

Тем временем швейцарский эксперт по вопросам цифровой безопасности и защиты данных Марк Рюф сообщил, что в открытом доступе можно найти базу данных о вакцинированных от COVID-19 украинцах. В Минздраве говорят, что это фейк.

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