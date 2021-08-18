Количество новых случаев COVID-19 в Украине растет. Данные за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 268 666 человек

Коронавирус не отступает. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки выявили 1447 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 557 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 268 666 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 40 украинцев (всего – 53 336). Вылечить удалось 2 198 220 инфицированных (712 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: t.me/mozofficial

Отметим, что ситуация с коронавирусом ухудшается в том числе и из-за нового штамма "Дельта". Этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

Откуда взялся штамм "Дельта"?

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географической привязки в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", южноафриканского – "Бета", а индийского – "Дельта".

Штамм сначала распространялся в пределах Индии, а затем перекинулся на другие страны.

Ранее мы сообщали, что в одесском лагере вспышка COVID-19 – заболело более 40 детей.

Также напомним, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: