Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Количество умерших от СОVID-19 нужно умножать на два – Комаровский

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 ноября, 19:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С декабря 2020 года года смертность от коронавируса выросла в Украине в несколько раз
В Украине статистика смертности от коронавируса растет
В Украине статистика смертности от коронавируса растет / Фото: Коллаж: Сегодня

Могут ли украинцы доверять статистике COVID-19, в частности, о количестве новых случаев? Только данным Академии медицинских наук.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в прямом эфире передачи "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале Украина24.

Реклама

"Цифру умерших (ред. – от коронавируса) в течении суток надо однозначно умножать надвое, это как минимум. Потому что значительное число людей умирают дома. Если до того, как умереть этот человек не сдал ПЦР, то кто же ему поставит диагноз коронавирус. Это раз. Значительное количество людей умирает от последствий коронавирусной инфекции. Тот же тромбоз – на этапе выздоровления. Опять таки, есть такое определение, как лонг-ковид, отдаленные симптомы, с тромбозами, миокардитами, инфарктами, инсультами и т.д. – это тоже огромная проблема", – говорит Евгений Комаровский.

По его словам, огромное количество людей умирает косвенно.

"Почему? Потому что у него онкология, а он вовремя не смог получить помощь. потому что все компьютерные томографы заняты ковидом", – добавил доктор.

Отметим, что с 11 декабря 2020 года по 16 ноября 2021 года смертность от COVID-19 выросла на 553 случая.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 208 человек;
  • летальных исходов – 608;
  • выздоровело – 24 569 человек.

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 3 400 340 человек;
  • выздоровело – 2 877 021 человек;
  • летальных исходов – 84 149.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять