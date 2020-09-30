Новый "рекорд". В Украине выявили 4027 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки выявили 4 027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.
Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 208 959 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 64 украинца (всего – 4 129). Вылечить от COVID-19 удалось 92 360 инфицированных (2 110 – за последние сутки, это наибольшее число за все время эпидемии).
За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас COVID-19 болеет 112 470 человек (+1 853 за сутки).
Ранее мы сообщали, что у пятого президента Украины Петра Порошенко обнаружена коронавирусная инфекция. Экс-глава государства посетовал, что результаты анализов подтвердились перед его запланированной поездкой по регионам.
Также напомним, Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса. Несколько препаратов находятся уже на финальной стадии испытаний.
Кроме того, карантин в Украине не готов ослабить ни один регион. Почти во всех областях превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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