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Новый "рекорд". В Украине выявили 4027 новых случаев коронавируса

30 сентября, 09:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли более 60 человек

В Украине за последние сутки выявили 4 027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 208 959 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 64 украинца (всего – 4 129). Вылечить от COVID-19 удалось 92 360 инфицированных (2 110 – за последние сутки, это наибольшее число за все время эпидемии).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас COVID-19 болеет 112 470 человек (+1 853 за сутки).

Ранее мы сообщали, что у пятого президента Украины Петра Порошенко обнаружена коронавирусная инфекция. Экс-глава государства посетовал, что результаты анализов подтвердились перед его запланированной поездкой по регионам.

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Также напомним, Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса. Несколько препаратов находятся уже на финальной стадии испытаний.

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Кроме того, карантин в Украине не готов ослабить ни один регион. Почти во всех областях превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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