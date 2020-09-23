За сутки снова много умерших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине количество новых больных COVID-19 снова превысило три тысячи

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине. Он сообщит свежие данные по количеству новых зараженных.

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Как известно, по состоянию на утро 23 сентября в Украине подтвердили 3497 новых случаев заражения коронавирусом (184 734 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 63 украинцев (3705 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 1769 человек (81 670 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. На днях мэр Киева Виталий Кличко даже пригрозил жестким карантином.

А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас украинцев проверяют ПЦР-методом, результат которого нужно ждать пару дней. Новые тесты смогут за 30 минут определить COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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