Українська
$ 28,21
33,12
  1. Последние новости Украины

За сутки снова много умерших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

23 сентября, 09:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине количество новых больных COVID-19 снова превысило три тысячи

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине. Он сообщит свежие данные по количеству новых зараженных.

Реклама

Как известно, по состоянию на утро 23 сентября в Украине подтвердили 3497 новых случаев заражения коронавирусом (184 734 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 63 украинцев (3705 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 1769 человек (81 670 с начала эпидемии).

В тренде
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик порадовала прогнозом

На сегодняшний день Киев, Винницкая область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. На днях мэр Киева Виталий Кличко даже пригрозил жестким карантином.

А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас украинцев проверяют ПЦР-методом, результат которого нужно ждать пару дней. Новые тесты смогут за 30 минут определить COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петицию
От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петициюПолитика
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавируса
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавирусаПолитика
"Такого ужаса не видел еще никто": как Россия с моря заблокировала Крым (карта)Украина
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеБизнес
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с ПоклонскойПолитика
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правил
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правилДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять