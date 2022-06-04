Колокольчики как голоса: в Киеве почтили память погибших детей

В 2022 году из-за российской агрессии в Украине погиб уже 261 ребенок

На мероприятии присутствовали родственники погибших и представители дипкорпуса разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня

В Международный день детей – невинных жертв агрессии в Киеве, на территории Национального заповедника "София Киевская", по инициативе первой леди Елены Зеленской состоялась акция, посвященная памяти маленьким украинцам, чью жизнь унесла война.

Присутствующие – родственники погибших и представители дипкорпуса разных стран – развесили на деревьях колокольчики, символизирующие голоса убитых детей.

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Отметим, что в этом году из-за российской агрессии в Украине погиб уже 261 ребенок.

На мероприятие приехали тетя 13-летнего Елисея Рябоконя, которого расстреляли в автомобиле при попытке эвакуироваться из села Перемога в Киевской области. Среди присутствовавших был и Олег Федько, полицейский из Херсона. Двое его детей – шестилетняя София и полуторагодовалый Иван, а также жена и родители погибли от рук кафиров, когда пытались выехать из Новой Каховки.

Елена Зеленская объявила минуту молчания за погибшими и обратилась к родителям и родственникам.

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"Сегодня среди нас люди, которые потеряли дороже всего. Родители. Мне не хватает слов, чтобы сказать, как я сочувствую. Все слова сейчас могут быть банальными и излишними. Позвольте просто побыть с вами, разделите эту боль. Ваши истории знает вся страна и вы не сами. Вы должны знать, что вы важны. Вы были самыми важными людьми для ваших детей. Поэтому берегите себя ради них. Они бы этого хотели", – сказала жена президента.

"Прошу вас и ваши страны делать все, чтобы в Украине дети не погибали. Я уверена, что миру это под силу", — обратилась она к иностранным дипломатам.

Напомним, что Международный день детей – безобидных жертв агрессии учредила Генеральная Ассамблея ООН. Он отмечается каждый год 4 июня. Украина присоединилась к празднованию этой даты в 2021 году.