Командир "Азова" впервые вышел на связь после эвакуации: что происходит с военными

По предварительной информации, никто из военных не был вывезен в РФ

Денис Прокопенко вышел на связь. Фото: коллаж "Сегодня"

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко вышел на связь со своей супругой. Он рассказал, что украинских защитников содержат в удовлетворительных условиях. Кроме того, военные "Азова" не подвергаются насилию.

Об этом сообщает The Guardian.

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Телефонный разговор Прокопенко с женой был коротким. По ее словам, не сразу было понятно, мог ли Прокопенко свободно говорить во время звонка.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные", – рассказала Екатерина Прокопенко.

Она отметила, что защитников Мариуполя кормят и поят. А условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию.

"Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны – ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", – добавила девушка.

Стоит отметить, что многие раненые военные "Азова" находятся в тюрьме села Еленовка Донецкой области, что оккупировано Россией. Другая часть защитников находится в больнице в Новоазовске. Жена Прокопенко подчеркнула, что, по ее информации, никто из военных не был вывезен в РФ.

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Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом операция по спасению военнослужащих продолжается.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

Боец полка "Азов" Дмитрий Козацкий, позывной "Орест", выложил в Twitter последние фотографии с "Азовстали". На фото изуродованный меткомбинат, который принял на себя удар оккупантов.

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