Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 под Харьковом

Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26, который разбился при заходе на посадку в районе Чугуева Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н76) Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные", – говорится в сообщении командования.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о катастрофе истребителя Су-27, который разбился в Винницкой области. Тогда погиб заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ полковник Иван Петренко.
Как рассказали очевидцы инцидента, пилоты отвели истребитель от села. По словам людей, самолет начало "крутить" еще над селом, но пилоты направили его за пределы населенного пункта.
Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве
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