Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 под Харьковом

Крушение транспортного самолета с курсантами произошло в районе Чугуева

Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26, который разбился при заходе на посадку в районе Чугуева Харьковской области.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н76) Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные", – говорится в сообщении командования.

В тренде Снова меняется погода: в Украину идут дожди и штормовой ветер

Видео: Telegram-канал Труха

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о катастрофе истребителя Су-27, который разбился в Винницкой области. Тогда погиб заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ полковник Иван Петренко.

Как рассказали очевидцы инцидента, пилоты отвели истребитель от села. По словам людей, самолет начало "крутить" еще над селом, но пилоты направили его за пределы населенного пункта.

Реклама

Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама