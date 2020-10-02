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Дроздов отрицает, что спас сына ценой жизни пассажиров и экипажа разбившегося Ан-26

2 октября, 23:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На исправном борту находился сын командующего ВВС

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов отрицает, что спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26, который разбился 25 сентября под Харьковом возле Чугуева.

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Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Приоритет отдается тому самолету, у которого есть недостатки, когда есть запрос на экстренную посадку", – сказал Дроздов.

Напомним, ранее глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил в эфире "Украина 24", что перед бортом Ан-26 был запрос на посадку другого самолета.

"И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами – отдали приоритет именно другом борту. И ответили командиру только через минуту. А потом случилась катастрофа. Эта версия сейчас проверяется", - заявил Кучер.

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В эфире глава Харьковской областной государственной администрации повторил свои обвинения, заявив о том, что приоритет посадки был дан исправному борту, на котором находился сын командующего ВВС Украины.

Ранее новости "Сегодня" писали, что на борту самолета, который разбился под Харьковом возле Чугуева, было больше людей, чем положено по инструкции.

Также сообщалось о том, что следователи Государственного бюро расследований рассматривают четыре версии авиакатастрофы.

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Харьков чугуев авиакатастрофа
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