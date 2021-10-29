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Комаровский рассказал, кого нужно вакцинировать в первую очередь

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 22:56
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Он назвал группы людей, которые обязательно должны быть вакцинированы, чтобы избежать тяжелого течения болезни
Комаровский считает, что обязательная вакцинация должна быть не для всех.
Комаровский считает, что обязательная вакцинация должна быть не для всех. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат медицинских наук и известный врач Евгений Комаровский раскритиковал кампанию власти по вакцинации населения. Он считает, что ее нужно было организовать другим образом.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Кого надо обязательно вакцинировать

Доктор утверждает, что поставив задачу "вакцинировать всех любой ценой", власти однозначно проиграют.

"Мы должны поставить задачу первую и самую главную – любой ценой вакцинировать тех, для кого коронавирус смертельно опасен. Все наши усилия мы должны направить на людей 60+", – сказал он.

Также необходимо вакцинировать всех людей, у кого есть патология, принципиально способствующая тяжелому течению коронавирусной инфекции:

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  • сахарный диабет,
  • ожирение,
  • гипертония,
  • люди, перенесшие инфаркты и инсульты.

Проиграли антивакцинаторам

Комаровский считает, что власти проиграли антивакцинальной общественности.

"Они намного активнее в социальных сетях, они более сплоченные. Они создают такое количество вопросов и аргументов, что государство не может на все эти вопросы ответить. Кроме этого, люди настолько привыкли, что государство – их враг, что все, что исходит со стороны государства – рекомендации МОЗ или пожелания политиков – воспринимается как то, что хочется избежать", – сказал доктор.

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Комаровский – не противник вакцинации

Ранее доктор заявил, что нет ничего удивительного в том, что в Моршине Львовской области большинство жителей вакцинировалось коронавирусом и не болеет.

По словам Комаровского, у него неоднозначное отношение к этому событию. Ведь массовая вакцинация должна быть нормой, а не считаться чудом.

"Мы уже дошли до того, что совершенно банальную, очевидную ситуацию, когда в неком городке власть оказалась адекватной и создала условия, чтобы люди массово привились, мы называем словом "Моршинське диво". 70% населения привилось – мамочки дорогие! Боже, чудо, и там реже болеют! Чему вы удивляетесь?", – сказал он.

Ранее мы писали:

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