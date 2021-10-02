Комфортный город для всех: в столице проходит "Марш за Киев" (фото, видео)

Сегодня, 2 октября, в столице проходит "Марш за Киев". Начался он от Верховной рады, дальше дойдет до Офиса Президента, а финиширует возле Киевской городской государственной администрации.
Требования
Учасники марша выдвинули 5 системных требований. Люди считают, что именно это может изменить ситуацию в городе.
- Остановить застройку в городе;
- Разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025;
- Провести реформу транспорта и мобильности;
- Вернуть самоуправления и районные советы в уменьшенных районах;
- Обеспечить чистый воздух и воду.
Главное требование – комфортный город для всех. Люди уверенны, что отдельно их не слышат, поэтому они объединились.
Марш равенства в Киеве прошел без нарушений – полиция
Требуем города, где:
- главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто;
- столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят;
- каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться.
Также на марше был один противник мероприятия. Мужчина напал на полицию, но его вывели. На видео звучит ненормативная лексика.
Раньше мы сообщали:
- В центре Киева, во время проведения Марша равенства, девушка легла прямо перед колонной марширующих.
- 12 сентября в Харькове прошел третий по счету Kharkiv Pride 2021. Участники с 12 часов начали собираться возле северного корпуса Харьковского национального университета им. В. Каразина.