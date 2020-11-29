Комиссия по вопросам пропавших без вести начнет полноценную работу в марте

До сих пор в Украине не существовало единого реестра пропавших без вести военнослужащих ВСУ

Фото: УКРІНФОРМ

Председатель Комиссии по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах лиц будет избран в течение двух недель.

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Об этом сообщает УКРІНФОРМ со ссылкой на Наталью Зарецкую, руководителя офиса Ууполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

"Мы очень рассчитываем (и у нас есть основания надеяться), что председатель будет избран в течение двух недель. Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, то в марте комиссия начнет работу полноценно", — подытожила Зарецкая.

Члены комиссии собрались на свое первое заседание 8 октября. Тогда по закону должны были избрать председателя, но этого не произошло.

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11 ноября 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому правительство должно разработать и утвердить комплексный план по обеспечению защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

План должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах лиц и функционирования единого реестра. И комиссия, и реестр на бумаге уже существуют более полутора лет, а на практике их до сих пор нет.

Напомним, на сегодня неизвестна судьба 69 военных, пропавших на Донбассе с начала боевых действий на востоке Украины.

Ранее мы писали, что у Зеленского обсудили, как искать пропавших без вести на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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