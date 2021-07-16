Комитет Рады поддержал кандидатуру преемника Авакова

Сегодня депутаты будут голосовать за назначение нового министра внутренних дел – им может стать слуга народа

Денис Монастырский. Фото: facebook.com/moden.ua

После увольнения Арсена Авакова с поста главы МВД, сегодня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление кандидатуру народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

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На сегодняшнем заседании 18 членов комитета поддержали представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по Монастырскому и рекомендовали парламенту назначить его новым министром внутренних дел. Один член комитета воздержался.

Монастырский по центру. Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности