Українська
$ 27,32
32,37
  1. Последние новости Украины

Комитет Рады поддержал отставку Авакова

14 июля 2021 15:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главу МВД даже пригласили на заседание парламентского комитета, но он не пришел – судя по всему не настроен оставаться в кресле министра

Депутаты не против отставки главы МВД

Депутаты не против отставки главы МВД / Фото: Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Реклама

Члены комитета отметили, что Аваков был приглашен на заседание, но не пришел.

В результате депутаты рекомендовали Верховной Раде путем голосования решить вопрос отставки Авакова. Это решение поддержали 13 членов комитета, 5 – воздержались.

Не пропусти!
В тренде
Организм человека вырабатывает алкоголь во время стресса? Что говорят ученые
Нардепы Брагар и Юрченко попали в скандальные ДТП. Коллаж Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Реклама

Стало известно, что Рада возьмется за отставку Авакова и назначение его преемника 16 июля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы вперед
Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы впередУкраина
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системы
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системыЭкономика
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июля
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июляУкраина
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги Мендель
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги МендельВласть
"Россия была ограблена". Путин назвал Украину "детищем СССР"Власть
"Не по-братски так поступать": Зеленский отреагировал на статью ПутинаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять