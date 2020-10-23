Компания Eldorado признана лучшим ритейлером Украины

В номинации "Ритейл" награду получила компания ELDORADO — украинская сеть магазинов электроники и бытовой техники. Несмотря на многие ограничения и вызовы, для ELDORADO кризис стал толчком для развития бизнеса. В компании рассказали, как поднялись на новый уровень и благодаря чему удалось одержать победу в номинации.

В этом году для компании ELDORADO приоритетными стали четыре направления по улучшению сервиса: запуск магазинов в новом формате, внедрение новых стандартов обслуживания, развитие омниканальности и системного подхода к логистике.

Флагманом нового формата стал недавно открытый магазин ELDORADO в ТРЦ Lavina Mall. Изменения коснулись интерьера магазина, его освещения, зонирования, оборудования для персонала. Так, акценты в интерьере и освещение подобраны таким образом, чтобы максимально сфокусировать внимание покупателей на товарах; преобладание круглых очертаний вместо острых углов и использование материалов из дерева сделало магазин более уютным. А грамотное зонирование призвано сделать процесс покупки максимально удобным и быстрым, равномерно распределяя трафик клиентов по магазину. К тому же, приятным сюрпризом для покупателей станет наличие детской и лаунж-зоны, а также концептуально новой локации – барной стойки, где покупатели смогут выпить чашечку кофе совершенно бесплатно.

Важным приоритетом для работы стало также развитие омниканального подхода. В рамках этого направления в ELDORADO значительно улучшили качество сервиса, объединив все каналы продаж (онлайн и офлайн) в единую систему. Благодаря омниканальности клиенты могут с легкостью переключаться с одного вида покупок на другой, быстро менять каналы общения с продавцом, без затруднений находить нужный товар и получать необходимую информацию в любой точке контакта.

Что касается логистики, то в этой сфере масштабные изменения начались еще в 2019 году. Одним из ключевых решений стало развитие собственной службы доставки. При этом основной акцент в компании сделали на улучшении сервиса и для клиентов, которые ожидают доставку на дом, и для магазинов сети. Планирование доставки по временным интервалам позволило составлять маршруты максимально точно, изменение системы мотивации сотрудников повысило качество работы, а развитие доставки через курьерские службы позволило клиентам выбирать наиболее удобный способ получения покупки.

Торговая сеть не останавливается на достигнутом – в компании продолжают улучшать сервис как для потребителей, так и для персонала, чтобы обеспечить максимально качественное обслуживание во всех сферах деятельности сети.

Торговая сеть электроники и бытовой техники ELDORADO основана в 1999 году, а уже в 2003 в Киеве был открыт первый в Украине гипермаркет компании. На данный момент сеть насчитывает более 120 магазинов в 57 городах Украины. Компания предлагает выбор из более 50 000 моделей современной персональной техники Samsung, Bosch, Philips, Asus, Lg, Whirlpool, Sony и других ведущих производителей.

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