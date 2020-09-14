Компания Mars предлагает новый подход к глобальной экономике

Он подразумевает, что корпорации в своей работе будут руководствоваться не только собственной финансовой выгодой

Компания Mars разработала совершенно новые правила ведения бизнеса, которые могут принести выгоду и корпорациям, и обществу, и планете. Такой подход в Mars Inc. назвали "Economics of Mutuality" (EoM) или взаимовыгодной экономикой. В чем он состоит?

Около 13 лет назад компания впервые задумалась о том, что бизнес не может строиться исключительно на идее получить максимально возможную прибыль. По убеждению Mars Inc., если компания не будет учитывать интересы других сторон экономического процесса и влияние своей деятельности на планету, это негативно скажется и на ее процветании.

Для внедрения нового подхода Mars трансформировала имеющийся аналитический центр в Фонд взаимовыгодной экономики. Подразумевается, что он будет состоять из двух подразделений: коммерческого (предоставляющего консультации, обучение и услуги для бизнеса) и некоммерческого (проведение исследований, образование и защита интересов). Прибыль, полученную от коммерческого подразделения, планируют реинвестировать или направлять на развитие некоммерческого отдела.

Почему принцип взаимовыгодной экономики так важен сейчас, в период пандемии? По словам Стивена Бэджера, бывшего председателя совета директоров Mars Inc., а ныне директора Фонда взаимовыгодной экономики Mars, глобальная пандемия COVID-19 дает возможность не просто восстановить мировую экономику, а выбрать новый, более устойчивый путь развития.

"Я горжусь тем, что являюсь председателем правления нового фонда EoM и работаю вместе с остальными над дальнейшими экспериментами — с амбициями решить задачу, как на практике внедрить новую модель бизнеса, которая приведет нас к более инклюзивной экономике", — подчеркнул Стивен Бэджер.

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