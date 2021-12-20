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Компьютерную томографию можно сделать бесплатно. Рассказываем, как

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 20:24
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Для этого следует обратиться к своему семейному врачу, который должен выдать соответствующее направление
Медики объяснили, для кого КТ может быть бесплатным.
Медики объяснили, для кого КТ может быть бесплатным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы имеют право на бесплатное проведение компьютерной томографии в учреждениях, имеющих соответствующие пакеты из НСЗУ. За эти услуги платит государство.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как сделать бесплатное КТ

Это можно сделать в заведениях, которые подписали договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеют соответствующее оборудование.

Пациент должен обратиться к своему семейному или лечащему врачу. Если специалист после осмотра пациента и по клиническим показателям видит потребность в КТ, он выписывает пациенту е-направление на обследование. Заведение пациент выбирает самостоятельно.

Что делать, если с пациента требуют деньги

Если в заведении требуют плату за проведение такого обследования, это является нарушением прав пациента. В таком случае можно подать жалобу по электронной форме. на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам".

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В случае необходимости операторы контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 подскажут, как правильно подать жалобу.

Можно ли сделать бесплатное КТ на стационаре

Если пациент находится на лечении в стационаре, все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в больнице, куда его госпитализировали.

В следующем году законтрактованные больницы продолжат предоставлять услуги компьютерной томографии бесплатно для пациента.

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