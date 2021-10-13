Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кому еще дозу? В Украине могут предложить бустерную COVID-вакцинацию

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 23:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".

Реклама

Дополнительную дозу будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок. Кузин добавил, что в начале бустерную вакцинацию будут предлагать людям, страдающим от хронических заболеваний.

"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни – ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", – сказал Кузин.

В реанимациях все меньше мест

В Украине более половины реанимационных коек заняты COVID-больными. При занятости кислородных коек на 57% реанимационные составляют – 58%

Реклама
  • Каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).
  • За последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.

Заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза

По сравнению с прошлогодними показателями, положительных тестов на коронавирус сейчас вдвое больше, случаев заболеваемости – в 2,5 раза больше, а летальных случаев – втрое больше.

Стоит отметить, что 7-дневное среднее суточного числа случаев заболеваемости составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год.

Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

80 751

заболело за неделю в Украине

+9%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять