Кому еще дозу? В Украине могут предложить бустерную COVID-вакцинацию

В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".
Дополнительную дозу будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок. Кузин добавил, что в начале бустерную вакцинацию будут предлагать людям, страдающим от хронических заболеваний.
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"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни – ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", – сказал Кузин.
В реанимациях все меньше мест
В Украине более половины реанимационных коек заняты COVID-больными. При занятости кислородных коек на 57% реанимационные составляют – 58%
- Каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).
- За последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.
Заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза
По сравнению с прошлогодними показателями, положительных тестов на коронавирус сейчас вдвое больше, случаев заболеваемости – в 2,5 раза больше, а летальных случаев – втрое больше.
Стоит отметить, что 7-дневное среднее суточного числа случаев заболеваемости составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год.
Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза.