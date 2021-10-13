Кому еще дозу? В Украине могут предложить бустерную COVID-вакцинацию

Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации

В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".

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Дополнительную дозу будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок. Кузин добавил, что в начале бустерную вакцинацию будут предлагать людям, страдающим от хронических заболеваний.

"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни – ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", – сказал Кузин.

В реанимациях все меньше мест

В Украине более половины реанимационных коек заняты COVID-больными. При занятости кислородных коек на 57% реанимационные составляют – 58%

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Каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).

За последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.

Заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза

По сравнению с прошлогодними показателями, положительных тестов на коронавирус сейчас вдвое больше, случаев заболеваемости – в 2,5 раза больше, а летальных случаев – втрое больше.

Стоит отметить, что 7-дневное среднее суточного числа случаев заболеваемости составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год.

Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза.

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