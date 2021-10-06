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Кому, кроме Труханова, объявили подозрения: имена

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 октября, 15:18
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"Сегодня" узнал все подробности. В деле замешан один из известных одесситов
Труханову и еще нескольким чиновникам вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня".
Труханову и еще нескольким чиновникам вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня".

Мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение. Также возможными подозреваемыми стали бизнесмен Владимир Галантерник и первый заместитель директора департамента коммунальной собственности Одесской мэрии Александр Ахмеров.

Подробнее об этом читайте далее в материале "Сегодня".

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Что говорят в НАБУ?

На данный момент идут процессуальные действия – вручение подозрений.

"Сейчас идут процессуальные действия. Какие именно? Вручение подозрений. Генпрокурор их подписала, а теперь осуществляется их вручение", – сообщил "Сегодня" спикер Одесского отделения НАБУ Ростислав Дробожур.

При этом Дробожур не подтвердил, но и не опроверг информацию, что кроме мэра Одессы, одно из подозрений выдвинуто, якобы, первому заместителю директора департамента коммунальной собственности Одесской мэрии Александру Ахмерову. Свет на ситуацию в определенной мере пролила жена Ахмерова – депутат Светлана Осауленко.

"Я не знаю, что комментировать. Знаю только то, что пишут Telegram-каналы. Могу сказать одно: то, что "цепляют мою фамилию и фамилию моего мужа – это бред. Ахмерову ничего не вручали. Он на работе. Все, что фигурирует в Telegram-каналах, эпизоды, это было до прихода Ахмерова в департамент", – сообщила "Сегодня" Светлана Осауленко.

Светлана Осауленко, Александр Ахмеров
Светлана Осауленко, Александр Ахмеров / Фото: Трасса-Е95

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Кто такой "известный одессит"?

В то же время источники "Сегодня" в правоохранительных органах на вопрос о том, кто же один из известных одесситов, кому подписано подозрение, не исключили, что речь идет о бизнесмене Владимире Галантернике (его имя назвали в СМИ). При этом силовики не опровергли эту информацию, но и не подтвердили.

Бизнесмен Владимир Галантерник. Фото: Forbes.ua
Бизнесмен Владимир Галантерник. Фото: Forbes.ua

Подозрение Труханову

Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову 6 октября.

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"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", – рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она добавила, что все эти люди причастны к ряду преступлений, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

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