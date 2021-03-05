Кому противопоказана вакцинация от COVID-19

Главный санитарный врач страны объяснил, что не всем можно будет делать прививку

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, кому противопоказано делать прививку от COVID-19. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Инструкция препарата Covishield предусматривает такие противопоказания к вакцинации:

если есть повышенная чувствительность к действующему веществу препарата (они указаны в инструкции);

если есть сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры (лихорадка). При этом незначительное повышение (простуда) не является противопоказанием;

при нарушениях свертываемости крови;

если ослабленный иммунитет у пациента. Однако в этом случае врач принимает решение о вакцинации на свое усмотрение.

Как мы уже писали, в Украине разрешили известным людям вакцинироваться вне очереди. При этом Виктор Ляшко назвал условия, при которых можно сделать прививку публичному человеку остаточными дозами препарата.

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Также в Минздраве рассказывали о планах по вакцинации. С 10 марта количество сделанных прививок должно вырасти до 20 тыс. в сутки.

Видео: Сегодня

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