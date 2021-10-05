Кому вакцинирироваться от коронавируса нельзя? В Минздраве ответили

Перед прививкой нужно проконсультироваться с вашим семейным врачом

Есть также абсолютные медицинские противопоказания / Коллаж "Сегодня"

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от коронавируса, очень маленький. Но в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться.

Об этом пишет ТСН.

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Абсолютные медицинские противопоказания

Когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то нужно различать несколько вещей. Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания.

"Это ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность — непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный — почти одна сотая от общей популяции людей", — говорит главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, по сути — это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят.

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Другие противопоказания

Если человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой.

"Инструкция по использованию каждой вакцины имеет свои особенности: она рекомендована или нет. Например, вакцина CoronaVac не рекомендуется беременным женщинам", — рассказал представитель Минздрава.

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Вакцинация в Украине

В Украине за прошлые сутки, 4 октября, 100 331 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу в понедельник получили 51 472 украинцев, полностью иммунизированы – 48 859 человек.

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