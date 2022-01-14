Кому выгодна хакерская атака украинских сайтов? В МВД ответили

Хакеры атаковали ряд государственных сайтов Украины. Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
Об этом сообщили в МВД сайту "Сегодня".
Кибератака случилась в ночь с 13 на 14 января.
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"Связаны ли атаки с недавней волной "минирований"? Не забываем, какой стране это может быть выгодно. Но официально мы об этом пока не говорим. Ищем доказательства", – сказали в МВД.
Утром 14 января не работали такие сайты:
- Кабмина,
- МИД Украины,
- ГСЧС Украины,
- Минобразования Украины,
- Минспорта,
- Минэнерго,
- Минагрополитики
- Дії.
Правоохранители все еще подсчитывают количество пострадавших интернет-ресурсов.
Угрозы хакеров
На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили такие сообщения:
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в сообщении.
Ранее мы писали:
- Хакеры взломали сайт "Дії" и веб-ресурсы правительства. Мы узнали детали атаки.
- РФ начала репетицию вторжения в Украину: эксперт объяснил масштабную кибератаку.