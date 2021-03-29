Концлагерь оккупантов: Bellingcat узнал имена главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"

Все они – выходцы из Донбасса, сейчас имеют гражданство России

Расследователи из Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Все они – выходцы из Донбасса. Сейчас имеют гражданство РФ. Их фото и данные паспортов опубликовал журналист Станислав Асеев, который в прошлом и сам был узником в концлагере боевиков.

По его словам, фигуранты причастны к жестоким пыткам, побоям и унижениям человеческого достоинства.

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"Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД", – отметил Асеев.

Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 года рождения, позывной "Толстый". Отмечается, что он занял место Дениса Куликовского как куратора "Изоляции".

Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 года, позывной "Бут" — "правая рука Кривоноса, один из старших по смене".

Еремичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 года, позывной "Ермак". Асеев отметил, что он — "главный любитель молодых девочек на "Изоляции".

Видео: Сегодня

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Подробнее о подпольной тюрьме "Изоляция" – читайте в материале "Сегодня".

Также мы публиковали историю донецкого журналиста Станислава Асеева, которого оккупанты незаконно удерживали в тюрьме.

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