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Конец пандемии уже в 2022 году? Что об этом думают украинцы – опрос

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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1 января, 06:00
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Почти каждый десятый украинец верит, что пандемии скоро наступит конец, однако противников этой теории значительно больше
В стране все больше заболевших COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
В стране все больше заболевших COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Несмотря на то, что Минздрав ожидает окончание эпидемии коронавируса к концу 2022 года, большиснтво украинцев не верят в такой быстрый финал.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Размер выборки: 1000 респондентов.

Что показал опрос?

  • Не верят, что пандемия и карантин закончатся в 2022 году 53,9% опрошенных. Больше половины из проголосовавших (58,1%) – мужчины.
  • Верят в окончание пандемии в ближайшем году 12,9% людей. Наиболее позитивно настроены украинцы в возрасте 55-60 лет (24,2%).
  • Верят, что пандемия вообще не закончится 16,5% украинцев. Больше всего таких мнений среди людей 25-34 лет (18,2%), меньше всего – среди граждан в возрасте 55-60 лет (5,9%).
  • Сложно ответить на этот вопрос было 16,7% респондентов.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

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Приложение для пользователей Android.

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