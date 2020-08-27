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"Конфликт между сторонниками политических сил": Геращенко об обстреле автобуса на Харьковщине

27 августа, 21:12

Игорь Рец Игорь Рец

Советник министра внутренних дел раскрыл подробности инцидента

На трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Сегодня на трассе Харьков – Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности. Машины, на которых были нападавшие, – установлены. По ним объявлен план "Перехват", – написал Геращенко.

Он также указал, что все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

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Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек ранены, полиция ввела план "Сирена". Позже стало известно, чтолюдей, напавших на автобус под Харьковом, задержали.

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