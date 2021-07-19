Фиаско закона про марихуану: на что приходится идти украинцам ради спасения своих детей от боли

Родители требовали легальных лекарств для своих детей

Уже не первый год в Украине идут споры о легализации медицинского каннабиса. 2019-го была первая попытка легализовать коноплю исключительно в медицинских целях через постановление правительства. Его не приняли. Сейчас – провалили соответствующий законопроект, поскольку под куполом некоторые говорят о заговоре наркокартелей, которые якобы хотят официально зайти в Украину.

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Для 20 тысяч детей, плюс, почти двух миллионов украинцев, больных раком, плюс еще несколько миллионов людей с другими заболеваниями это означает поиск лекарств на "черном рынке". Необходимые медпрепараты могли бы стоить 10 долларов, однако в итоге за них нужно выложить все 200-ти.

Об этом сообщается в сюжете новостей "Сегодня. Итоги".

"Вопрос: если мы можем выращивать сорта абсолютно социально безопасные на больших площадях, да – это промышленность! Почему не создать условия, при которых эта промышленность будет развиваться?", – говорит Александр Игнатенко, президент Ассоциации "Украинская техническая конопля".

София от рождения до 6-ти месяцев на фенобарбитале жила, что является наркотическим препаратом, и он легальный в Украине. А жизненно необходимые ребенку лекарства из конопли – нет. Несмотря на страх оказаться в тюрьме, их завозят в Украину контрабандой, а родители девочки вынуждены покупать на "черном рынке".

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Маленькая Ева мучается от эпилептического припадка. Они могут длиться по полчаса. По несколько раз в день. Трехлетний ребенок синеет, теряет сознание – страшно даже представить ее страдания.

"Это болезнь – синдром Ямуару. Она имеет две общие такие ветви. То есть первую – это эпилепсия. Другая – это ДЦП. Мы испытали около 10 различных препаратов, на каждом препарате ее эпилепсия мутировала, и давала другие судороги", – рассказывает мама Евы.

Родители повезли дочь в Израиль на обследование и там ей сразу предложили назначить каннабиоидное масло, которое уменьшило количество судорог к нескольким в день. Но в Украине таких лекарств нет.

"Пациенты, не получают помощи от существующих препаратов – тогда существует два варианта, или они отказываются от проведения противоопухолевой терапии и теряют шансы на излечение и на то, чтобы пожить, или они вспоминают химиотерапию как страшный сон, так как для них это муки", – говорит Андрей Гардашников, доктор-онколог.

Проблема с каннабисом в том, что среди особо опасных наркотиков, с которыми правоохранителям необходимо жестко бороться, марихуана оказалась рядом с героином и кокаином еще в середине прошлого века благодаря конвенции ООН.

Но с середины 1990-х отношение к каннабису пересмотрели благодаря научным исследованиям. Научились выращивать сорта с минимальным количеством тетрагидроканнабинола – именно это вещество отвечает за психотропное действие растения. Сейчас в мире существуют тысячи таблеток, мазей, диетических добавок, настоек с этим веществом.

"Есть один из мифов, что после принятия закона в аптеках будут продавать косяки – нет такой лекарственной формы, существуют капли, существуют пластер. То есть с места выращивания будет идти к месту переработки, и дальше уже отдельный вид лицензии будет на переработку", – замечает Александр Санченко инициатор законопроекта, фракция партии "Слуга народа".

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Украина имеет сорт конопли, которая фактически не содержат наркотических психоактивных веществ. Это разработка Глуховского института лубяных культур, которой уже более десяти лет. Наши сорта давно едут за границу, а оттуда могут вернуться с наценкой в сотни, а то и тысячи процентов, если речь о лекарствах. Разве это не выгодно черному рынку или фармгигантам из Канады и Нидерландов, где предложение превышает спрос и продукцию необходимо куда-то сбывать?

Государству, конечно, следует легализовать лекарства с медицинским каннабисом, но нельзя забывать и о национальных ученых и производителях.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада провалила голосование законопроекта №5596, который предоставляет доступ больным с медицинскому каннабису в Украине и регулирует его оборот. "За" проголосовали только 184 народных депутата. Законопроект отправили на доработку.