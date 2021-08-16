Константин Павлов перед гибелью оставил две записки (фото)

Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства, но нашли инструкции

Павлов не указал причин смерти. Коллаж "Сегодня"

Перед смертью мэр Кривого Рога Константин Павлов оставил на столе в своем доме две записки, которые правоохранители обнаружили во время следственных действий.

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Об этом сообщил в Telegram местный журналист Олег Ермолинский.

По его словам, на кухонном столе полицейские обнаружили инструкции по уходу за домашними животными.

"(Эти две записки) написаны, вероятнее всего, Константином Юрьевичем накануне ночью. Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства, но информации о причинах суицида в письменной форме так и не нашли", – написал Ермолинский.

Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

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Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.