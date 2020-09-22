Конституционный суд начал разбираться, что такое "достойные условия жизни"

Представитель президента в КСУ считает, что этому понятию не может быть четкого определения

Недавно Конституционный суд внес громкое решение по НАБУ, а теперь взялся за представление 142 народных депутатов, который попросили разъяснить, что такое "достойные условия жизни", которые прописаны в Основном законе.

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Основанием для данного конституционного представления является практическая необходимость в разъяснении и официальной интерпретации положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины в ее связи с другими положениями Основного закона с целью выяснения, какие условия жизни человека следует считать достойными с учетом социальной направленности экономики государства, а также что является показателем достойных условий жизни в аспекте главной обязанности государства утверждать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина.

Как передает УНН, во время заседания суда представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что не может быть четких однозначных критериев толкование понятия "достойные условия жизни".

"Я думаю, что в данном конкретном случае, несмотря на то, что данное конституционное представление подписала почти треть от конституционного состава Верховной Рады, мои коллеги народные депутаты недостаточно четко и аргументировано обосновали в конституционном представлении необходимость именно в официальном толковании того положения, которое мы сегодня рассматриваем... Может ли Конституционный суд выяснить реальное содержание этой нормы для того, чтобы не вызывало никаких сомнений это положение Конституции. Могут ли быть четкие однозначные критерии? По моему убеждению, таких критериев быть не может... Человеческое достоинство – это субъективное, в большинстве, восприятие человеком условий жизни, в которых этот человек живет", – сказал он.

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Отметим, что, согласно опросам, украинцы стали гораздо позитивнее и впервые за семь лет почти не ждут негатива в будущем. Прошлогодние исследования компании Research & Branding Group показали, что каждый десятый украинец считает, что с деньгами у него все в порядке, тогда как в начале 2019 года так думали только 6%. Социологи выяснили, что в будущее народ смотрит весьма оптимистично.

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