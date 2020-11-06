Контактный центр Минздрава получает около 9000 звонков в сутки – Степанов

Около 9000 звонков в сутки получает правительственный контактный центр Минздрава "Гарячая линия" по противодействию короновируса.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Контакт центр "Горячая линия" работает с 2 ноября. Сейчас мы получаем в среднем 9000 звонков в сутки. Она работает в круглосуточном режиме", – заявил Степанов.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк