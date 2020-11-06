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Контактный центр Минздрава получает около 9000 звонков в сутки – Степанов

6 ноября, 23:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Около 9000 звонков в сутки получает правительственный контактный центр Минздрава "Гарячая линия" по противодействию короновируса.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Контакт центр "Горячая линия" работает с 2 ноября. Сейчас мы получаем в среднем 9000 звонков в сутки. Она работает в круглосуточном режиме", – заявил Степанов.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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