Контрабандисты в Черновицкой области шпионили за пограничниками при помощи беспилотника (видео)

Мужчин задержали правоохранители, когда они переправляли сигареты через границу

В Черновицкой области задержали двух человек, которые шпионили за пограничниками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Злоумышленники с помощью беспилотников пытались нарушить воздушное пространство на украинско-румынской границе. Мужчины отслеживали передвижение пограничных нарядов и небом перемещали табачную продукцию через границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Ночью оперативники с привлечением спецназа задержали двух человек без документов. По словам задержанных, они являются гражданами Украины.

Чем именно эти мужчины занимались в пяти километрах до государственной границы с летательным аппаратом дистанционного управления, сейчас устанавливают правоохранители. Кроме летательного аппарата на месте взлета и посадки БПЛА обнаружили также два автомобиля Ford Connect и Mitsubishi Pajero.

Следили за пограничниками

По результатам предварительного осмотра места происшествия и опроса задержанных "операторов" мультикоптера, стражи порядка не исключают вероятность того, что мужчины отслеживали передвижение пограничных нарядов и небом перемещали табачную продукцию через границу, на что указывает грузоподъемность обнаруженного летательного аппарата.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции в Черновицкой области.

Снова контрабанда сигарет

28 октября пограничники Черновицкого отряда на границе с Румынией обнаружили полтысячи пачек сигарет без марок акцизного налога, два БПЛА, 33 батареи питания к ним и автомобиль Фольксваген, из которого производился запуск беспилотников и служил как "опорный пункт" для осуществления сделки.

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Следует добавить, что вчера, 6 ноября, в рамках уголовного производства по ч.1 ст.204 УКУ, пограничники и полицейские провели санкционированный осмотр обнаруженного Фольксвагена и изъяли ноутбук, 2 пульта управления БПЛА, радиостанцию, смартфон и 360 пачек сигарет без марок акцизного налога .

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