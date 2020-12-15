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Копы получат "шпионские" авто со спецприборами для фиксации нарушителей ПДД в движении

15 декабря, 22:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полиция сможет фиксировать даже скорость авто, которое движется сзади или навстречу

Полицейские авто, которые будут ловить лихачей, вскоре появятся в Украине. Особенность в том, что распознать на дороге их невозможно – обычные машины оборудованы специальным прибором.

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Он позволит фиксировать скорость автомобиля, который приближается к полицейской машине сзади, проезжает мимо или двигается навстречу. Четыре уже закупили.

Напомним, любителей быстрой езды ловят и благодаря камерам. Где они установлены, можно посмотреть на сайте МВД. А специальные мобильные приложения предупреждают водителей о приближении к камерам.

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Напомним, камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД в 2021-м должно стать в 10 раз больше, чем в данный момент. Об увеличении их количества заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Их число хотят довести до 500 и более. Расширятся функции новых камер.

Также напомним, что в июле 2020-го в Киеве начали тестировать улучшенную систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Среди них – проезд полосой общественного транспорта, фиксация нарушений стоянки, выезд на встречную полосу движения и проезд по пешеходным дорожкам.

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нарушители ПДД полиция лихач видеофиксация фиксация

Источник: Сегодня

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