Что дает закон о коренных народах и почему истерит Путин – мнения экспертов

Коренные народы не имеют иной родины, кроме страны, в которой проживают, а президент РФ зачем-то хочет причислить к ним россиян

Владимир Путин и крымские татары / коллаж "Сегодня"

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении и в целом законопроект №5506 о коренных народах, к которым будут официально причислены крымские татары, который ранее вызвал неадекватную реакцию в России и лично у хозяина Кремля Путина.

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Чем особенный новый закон и почему он так разозлил президента РФ, сайт "Сегодня" попросил прокомментировать политолога и народного депутата.

Что дает новый закон

Крымские татары, крымчаки и караимы теперь могут устанавливать свой политический статус в рамках Конституции и законов страны и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Они также смогут создавать свои учебные заведения или сотрудничать с учебными заведениями всех форм собственности для изучения языка, истории, культуры соответствующего коренного народа и обучения на своем языке.

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воляотметил, что законопроект о коренных народах возник как реакция на аннексию Россией Крыма.

"Таким способом фиксируется правовой статус крымских татар, крымчаков и караимов на основе международного права", – объяснил он "Сегодня".

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Политолог подчеркивает, что коренные народы – это те, которые проживают на территории страны и не имеют иной родины.

"В данном случае речь идет о фиксации проживания на протяжении 20-го века, так как если углубится в более ранние сроки, то мы видим, что вся история человечества – это миграция", – говорит Воля.

Эксперт также обратил внимание, что президент России Владимир Путин, комментируя данный законопроект, пытается манипулировать и занимается подменой понятий.

"В России умышленно смешивают понятия национальные меньшинства, коренное население и коренные народы", – считает он.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что закон о коренных народах очень важен для Украины.

"Речь идет о признании коренными народами тех этнических групп, которые не имеют собственного государства за пределами Украины. В частности, закон защищает права крымских татар, крымчаков и караимов. Этот документ соответствует Декларации ООН и нормам Конституции", – рассказал "Сегодня" Потураев.

Кто такие коренные народы

Согласно принятому 1 июня закону, коренными народами считаются этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, являются носителями самобытного языка и культуры.

Они также имеют традиционные, социальные, культурные или представительского органы, самоопределяют себя коренными народами Украины, составляют этнические меньшинства в составе ее населения и не имеют собственного государственного образования за пределами нашей страны.

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В частности коренными народами признали крымских татар, караимов и крымчаков.

Что задело Путина

Тем временем глава Кремля Владимир Путин резко отреагировал на украинский закон о коренных народах еще до его принятия Радой. В частности его "удивило", почему в Украине не хотят признавать коренным народом россиян.

Кроме того, российский президент почему-то испугался, что в результате это уменьшит общее количество русских и даже сравнил украинский закон с оружием массового поражения.

"Они будут чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения", – распереживался Путин во время своей прямой линии в июне.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отмечает, что в России аналогичный закон был принят еще в конце 90-х годов.

"Он, практически, ничем не отличается от нашего, кроме того, что перечень народов в российском законе больше", – объясняет Потураев.

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Нардеп также считает, что все заявления Путина о якобы опасности украинского закона о коренных народах рассчитаны исключительно на "внутреннюю аудиторию" России.

"Заявления Путина о нарушении законом прав русских, проживающих в Украине, выглядят нелепыми и даже смешными. Они рассчитаны на внутреннюю аудиторию России. При помощи подмены понятий, таких как коренные народы и нацменьшинства, россиянам доносят неверную информацию", – говорит депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Офисе президента называли 3 причины истерии Путина из-за закона о коренных народах.

Как принимали закон о коренных народах на внеочередном заседании Верховной Рады, смотрите в сюжете: