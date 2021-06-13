В Украине упало количество новых больных и смертей от COVID-19

Эпидемия коронавируса продолжает идти на спад, но продолжают гибнуть десятки украинцев в сутки

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 857 новых случаев коронавирусной инфекции, что на более чем 400 случаев меньше пятницы.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, с начала эпидемии "корона" была выявлена у 2 223 558 человек. За субботу от COVID-19 скончались 33 украинца (всего – 51 679). За прошедшие сутки выздоровели 1652 человека (2 127 337 с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко хочет продлить карантин в Украине на все лето. По словам министра, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству.

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Также напомним, вся Украина стала "зеленой". Минздрав обновил зоны карантина.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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