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Коронавирус в Украине. Количество новых случаев продолжает расти

24 июня 2021 8:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Несмотря на скачок заболевших COVID-19 в Украине, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 937 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 102 случая больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 231 914 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 58 украинцев (всего – 52 181). Вылечить удалось 2 157 732 инфицированных (2471 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что коронавирус "Дельта" проник в Украину из одной из семи стран. Совет нацбезопасности установил три меры противостояния мутировавшей инфекции.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отстрочат, поскольку это очень большой объем.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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