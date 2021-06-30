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В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19. Сколько заболевших выявили

30 июня 2021 8:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 633 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 451 случай больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 235 096 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 40 украинцев (всего – 52 340). Вылечить удалось 2 166 668 инфицированных (2294 – за последние сутки).

Читайте также: Дельта-штамм коронавируса может атаковать Украину с запада – инфекционист

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что "дельта"-вариант коронавируса уже нашли в Украине – его мутацию обнаружили у матери и ребенка, которые вернулись в Украину из России.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отстрочат, поскольку это очень большой объем.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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