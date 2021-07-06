В Украине растет количество новых случаев COVID-19: данные за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки удалось вылечить более тысячи человек. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки выявили 541 новый случай инфицирования коронавирусом. Это на 297 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 238 364 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 20 украинцев (всего – 52 504). Вылечить удалось 2 172 687 инфицированных (1086 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в мире. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в разных странах неоднозначная – где-то наблюдается снижение, где-то – рост.

Также напомним, в Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen. Для полной иммунизации от коронавируса достаточно только одной дозы.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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