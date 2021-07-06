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В Украине растет количество новых случаев COVID-19: данные за сутки

6 июля 2021 8:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки удалось вылечить более тысячи человек.

За последние сутки удалось вылечить более тысячи человек. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки выявили 541 новый случай инфицирования коронавирусом. Это на 297 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 238 364 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 20 украинцев (всего – 52 504). Вылечить удалось 2 172 687 инфицированных (1086 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в мире. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в разных странах неоднозначная – где-то наблюдается снижение, где-то – рост.

Также напомним, в Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen. Для полной иммунизации от коронавируса достаточно только одной дозы.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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