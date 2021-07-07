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Коронавирус в Украине. Количество новых случаев продолжает расти

7 июля 2021 8:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки удалось вылечить более тысячи человек. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За последние сутки удалось вылечить более тысячи человек. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки выявили 610 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 69 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 238 974 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 22 украинца (всего – 52 537). Вылечить удалось 2 174 353 инфицированных (1666 – за последние сутки).

Читайте также: Новая волна заболеваемости начнется этим летом: из каких регионов может начаться вспышка COVID-19?

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что в ООН заявили, что COVID-вакцинация во всем мире ускорит возрождение туризма. По состоянию на 1 июня 29% всех направлений в мире полностью закрыты для туризма.

Также напомним, в Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen. Для полной иммунизации от коронавируса достаточно только одной дозы.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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