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В Украине растет количество новых случаев COVID-19. Сколько заболевших выявили

9 июля 2021 8:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

Коронавирус в Украине не утихает. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине не утихает. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 655 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 38 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 240 246 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 12 украинцев (всего – 52 572). Вылечить удалось 2 176 110 инфицированных (885 – за последние сутки).

Читайте также: Новая волна заболеваемости начнется этим летом: из каких регионов может начаться вспышка COVID-19?

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных. Тедрос Гебрейесус отметил, что резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравномерным распределением вакцин в мире.

Также напомним, в Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen. Для полной иммунизации от коронавируса достаточно только одной дозы.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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