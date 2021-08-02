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Коронавирус в Украине идет на спад. Сколько новых случаев выявили за сутки

2 августа 2021 8:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 253 534 человек

Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Фото: коллаж Reuters/Pixabay

Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Фото: коллаж Reuters/Pixabay

В Украине за последние сутки выявили 265 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 651 случай меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 253 534 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 4 украинца (всего – 52 955). Вылечить удалось 2 187 170 инфицированных (176 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – остатки препаратов значат, что очистные сооружения не справляются.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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