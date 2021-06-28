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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали менее 300 случаев

28 июня 2021 8:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Рекордно малое количество новых случаев ковида и вдвое больше выздоровевших

За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине подтвердили 285 новых случаев COVID-19, включая 19 детей.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Таким образом, совокупное количество инфицированных достигло 2 234 281 человек.

Кроме того, скончались 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Теперь число летальных случаев составляет 52 295.

Но при этом выздоровели 723 человек. За все время эпидемии болезнь победили 2 163 792 украинца.

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За сутки провели тестов на COVID-19: 12 098 – методом ПЦР, 4 937 – экспресс-тесты и 2 442 – ИФА.

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Напомним, что "дельта"-вариант коронавируса уже нашли в Украине – его мутацию вируса обнаружили у матери и ребенка, которые вернулись в Украину из России.

Насколько это может быть опасным для украинцев и что нам теперь грозит, читайте: "Если один из десяти с "Дельтой" – заразятся все. Стоит ли бояться нового штамма коронавируса?".

О чем еще говорят в Украине и мире:

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