Коронавирус "атакует" Украину: онлайн-брифинг Минздрава

За последние сутки в стране зафиксировали рекорд по числу умерших

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг, во время которого глава ведомства Максим Степанов расскажет об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как известно, по состоянию на утро 12 сентября в Украине подтвердили 3103 новых случая заражения коронавирусом (151 859 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 72 украинцев (3148 с начала эпидемии). За пятницу выздоровел 1341 человек (68 346 с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

Также напомним, что недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

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Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас препараты проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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