Українська
$ 27,9
33,07
  1. Последние новости Украины

Коронавирус "атакует" Украину: онлайн-брифинг Минздрава

12 сентября, 10:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в стране зафиксировали рекорд по числу умерших

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг, во время которого глава ведомства Максим Степанов расскажет об эпидемиологической ситуации в стране.

Реклама

Как известно, по состоянию на утро 12 сентября в Украине подтвердили 3103 новых случая заражения коронавирусом (151 859 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 72 украинцев (3148 с начала эпидемии). За пятницу выздоровел 1341 человек (68 346 с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

В тренде
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"

Также напомним, что недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

Реклама

Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас препараты проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия больные Украина коронавирус брифинг Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водой
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водойПолитика
В Украине рекорд по количеству умерших от COVID-19 за сутки
В Украине рекорд по количеству умерших от COVID-19 за суткиУкраина
Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробности
Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробностиОдесса
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"Политика
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникамУкраина
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять